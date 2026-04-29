Un dipendente comunale ha ricevuto una busta anonima contenente minacce di morte e rifiuti organici, accompagnate da una frase che faceva riferimento alla sorte dei tigli di piazza. L’episodio è stato segnalato all’amministrazione, e il destinatario ha espresso grande disappunto per quanto accaduto, definendo la consegna più disturbante dello shock che ha provato. La polizia sta indagando sull’origine e sui destinatari di questa comunicazione inquietante.

"Mi ha fatto molto dispiacere". Più ancora dello choc, più ancora dello schifo per quel contenuto degradante, Luca Serfilippi sceglie queste parole per raccontare la busta anonima che gli è arrivata l’altro giorno in Comune, con minacce di morte e feci. Una ferita personale, certo, ma soprattutto il segnale di un clima che il sindaco considera ormai "fuori controllo". Prima della lettera, infatti, c’erano già stati altri segnali di tensione in città. Nei mesi scorsi erano comparse scritte offensive sui muri sotto il palazzo comunale, nel pieno della protesta per la crisi dell’Alma Juventus Fano, con frasi come "Comune boia" e "Sindaco a Fano solo Alma".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Farai la stessa fine dei tigli in piazza". Lettera al sindaco con minacce e feci

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