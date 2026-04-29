Durante la 34ª giornata del Fantacampionato, Luca Nadini si posiziona in testa alla classifica generale con un totale di 2461 punti. Nel corso della giornata, Ricci si distingue per le sue prestazioni, risultando il giocatore più performante. La competizione continua a essere molto serrata tra i partecipanti, con aggiornamenti frequenti sui punteggi e le classifiche.

? Cosa sapere Luca Nadini guida la classifica generale del Fantacampionato con 2461 punti alla 34ª giornata.. Ricci conquista la vetta di giornata con 107,5 punti superando Steve Termine.. Luca Nadini domina la vetta della classifica generale del Fantacampionato con 2461 punti, dopo una 34ª giornata di Serie A che ha Lazio e Udinese pareggiare per 3-3. Il traguardo della trentesima quarta giornata ha ridisegnato i equilibri del gioco virtuale, portando nuovi protagonisti nelle zone calde delle graduatorie. Mentre sul campo il pareggio tra Lazio e Udinese ha offerto spettacolo, nei database dei fantallenatori le gerarchie si sono consolidate con scarti minimi e prestazioni decisive.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fantacampionato: Luca Nadini vola in vetta, Ricci domina la giornata

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