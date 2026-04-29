Fantacampionato le classifiche dopo la 34ª giornata | Luca Nadini in testa alla generale

Dopo la 34ª giornata di fantacampionato, la classifica generale vede Luca Nadini in prima posizione. Sono state pubblicate anche le classifiche di giornata e quella dei lettori del quotidiano, che mostrano le posizioni aggiornate dei partecipanti. I dati sono stati diffusi ufficialmente e sono disponibili online e sulla versione cartacea del giornale. La competizione continua con le prossime giornate, mentre i giocatori monitorano attentamente i punteggi.

La 34ª giornata di Serie A si è conclusa con il pareggio per 3-3 tra Lazio e Udinese. Con le pagelle, i fantavoti e i punteggi finali già pubblicati, è il momento del riepilogo delle classifiche del Fantacampionato Gazzetta: ecco le prime venti posizioni della classifica di giornata, della generale e della speciale graduatoria riservata ai lettori del quotidiano. 1) Luca Ricci (107,5 punti); 2) Steve Termine (107); 3) Raffaele Gaudiano (106); 4) Marco Censi (105); 5) Alessio Migheli (103,5); 6) Francesco Elvezio (103); 7) Salvatore Vitale (103); 8) Leonardo Fabio Bellosguardo (103); 9) Francesco Muratori (103); 10) Fabio Rapini (103); 11)...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, le classifiche dopo la 34ª giornata: Luca Nadini in testa alla generale Notizie correlate Fantacampionato, le classifiche dopo la 28ª giornata: Luca Nadini in testa alla generaleLa 28ª giornata di Fantacampionato si è conclusa con la vittoria casalinga della Lazio contro il Sassuolo. Fantacampionato, le classifiche dopo la 29ª giornata: Luca Nadini in testa alla generaleLa 29ª giornata di Fantacampionato si è conclusa con la vittoria esterna della Fiorentina nei confronti della Cremonese. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Fantacampionato, le classifiche dopo la 33ª giornata: Luca Nadini in testa alla generale; Fantacampionato le classifiche dopo la 33ª giornata | Luca Nadini in testa alla generale. Fantacampionato, le classifiche dopo la 34ª giornata: Luca Nadini in testa alla generaleClassifica generale, classifica di giornata e classifica dei lettori del quotidiano: ecco le graduatorie nelle varie competizioni del Fantacampionato ... msn.com Fantacampionato, il vincitore della 34ª giornata è Luca RicciPer il fantallenatore primo posto in classifica con 107,5 punti ottenuti dalla squadra Baby Bacini e un voucher Valtur da 1000 euro in premio ... gazzetta.it Potevi fare la giornalista sportiva. Interviste a bordo campo. Battute con Luca Toni e Bobo Vieri. Soldi, fama, vita facile. Ma tu, Nicole, avevi quella passionaccia per la politica. E adesso il tuo nome fa tremare le pareti del Ministero della Giustizia e quelle del Qu - facebook.com facebook