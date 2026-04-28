Fantacampionato la flop 11 della 34ª giornata di Serie A

Durante la 34ª giornata di Serie A, alcune prestazioni dei giocatori non sono state all’altezza delle aspettative, con diversi calciatori che hanno ottenuto i voti più bassi nel fantacalcio. Tra questi ci sono portieri e difensori che hanno raccolto punteggi bassi, tra cui un portiere che ha subito più gol del previsto e un difensore che ha commesso errori decisivi. Ecco la lista dei giocatori con le valutazioni più basse nel fantacampionato di questa giornata.

La 34ª giornata di Serie A, iniziata con il successo per 4-0 del Napoli contro la Cremonese, si è conclusa con la lo spettacolare pari tra Lazio e Udinese. Tra i giocatori impiegati nel turno di campionato appena terminato, quello che ha fatto registrare il peggior fantavoto (2,5) è stato Terracciano, protagonista in negativo con un autogol contro il Napoli. Poco "meglio" hanno fatto Carnesecchi e Okoye (3), che causa gol subiti, hanno ottenuto un -3. Ecco, però, anche tutti gli altri giocatori presenti nella flop 11 (modulo 4-3-3) della giornata di Fantacampionato Gazzetta appena terminata. Tra i portieri il peggior fantavoto di giornata se lo beccano Carnesecchi e Okoye: 3.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, la flop 11 della 34ª giornata di Serie A CAMPIONATO FALSATO Caos in Lega Bortolotto: La Capolista cade, è bufera sulla Fantabarzelletta! Notizie correlate Fantacampionato, la top 11 della 34ª giornata di Serie ADa Milinkovic-Savic a Scamacca: ecco chi ha preso i voti più alti al fantacalcio nel trentaquattresimo turno di campionato Fantacampionato, la flop 11 della 23ª giornata di Serie ALa 23ª giornata di Serie A è terminata con la netta vittoria del Milan sul campo del Bologna. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fantacampionato, la flop 11 della 33ª giornata di Serie A; Fantacampionato, la flop 11 della 27ª giornata; Fantacampionato, la top 11 della 33ª giornata di Serie A; Inter-Cagliari: top e flop del match al Fantacampionato Gazzetta. Fantacampionato, la flop 11 della 34ª giornata di Serie ADa Carnesecchi a Stulic: ecco chi ha preso i voti più bassi al fantacalcio nel trentaquattresimo turno di campionato ... gazzetta.it Fantacampionato, la top 11 della 34ª giornata di Serie ADa Milinkovic-Savic a Scamacca: ecco chi ha preso i voti più alti al fantacalcio nel trentaquattresimo turno di campionato ... gazzetta.it Fantacampionato Gazzetta (@fantacampionatogazzetta) facebook