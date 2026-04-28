Fantacampionato la top 11 della 34ª giornata di Serie A

Nella 34ª giornata di Serie A, i fantallenatori hanno premiato alcuni giocatori con i punteggi più alti. Tra i migliori ci sono stati Milinkovic-Savic e Scamacca, che hanno ottenuto i voti più elevati nel fantacalcio. La top 11 comprende anche altri calciatori che si sono distinti per le loro prestazioni nelle partite di questa giornata. I punteggi sono stati assegnati in base alle singole prestazioni sul campo.

Con lo spettacolare 3-3 tra Lazio e Udinese si è conclusa la 34ª giornata di Serie A. Protagonisti indiscussi del turno sono stati Atta e Scamacca, che grazie alla alla loro doppietta hanno conquistato 13 come fantavoto. Alle loro spalle De Bruyne e Malen, che grazie alla combo gol più assist hanno conquistato fantavoto 11,5. Poco più basso (11), ma pur sempre molto positivo, il punteggio conquistato da El Aynaoui, il quale ha conquistato anch'egli doppio bonus, ma con il malus dell'ammonizione. Per intero, ecco la top 11 (modulo 4-4-2) dell'ultima giornata di Fantacampionato Gazzetta. Tra i portieri il fantavoto più alto di giornata lo conquista Milinkovic-Savic: 8,5.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, la top 11 della 34ª giornata di Serie A FANTACALCIO TOP 11 ESOTICA 11 NOMI INTERESSANTI Per La 34° Giornata di Serie A Notizie correlate Fantacampionato, la top 11 della 23ª giornata di Serie ALa 23ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria in trasferta del Milan sul Bologna. Fantacampionato, la top 11 della 24ª giornata di Serie ALa 24ª giornata di Serie A si è conclusa con il successo per 2-0 della Roma sul Cagliari. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fantacampionato, la top 11 della 33ª giornata di Serie A; Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 34ª giornata; Portieri Fantacalcio, i migliori e i peggiori della 34ª giornata di Serie A; Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 34ª giornata. Fantacampionato, la top 11 della 34ª giornata di Serie ADa Milinkovic-Savic a Scamacca: ecco chi ha preso i voti più alti al fantacalcio nel trentaquattresimo turno di campionato ... gazzetta.it Fantacampionato, la flop 11 della 34ª giornata di Serie ADa Carnesecchi a Stulic: ecco chi ha preso i voti più bassi al fantacalcio nel trentaquattresimo turno di campionato ... gazzetta.it Fantacampionato Gazzetta (@fantacampionatogazzetta) facebook