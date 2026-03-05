Eiichiro Oda ha annunciato che le copie di One Piece in circolazione hanno raggiunto i 600 milioni, un traguardo che ha fatto immediatamente il giro del web. Dopo quasi trent’anni di attesa, l’autore ha svelato ufficialmente la risposta alla famosa domanda sulla natura del tesoro, portando alla luce un momento di grande rilievo per i fan di tutto il mondo.

Dopo quasi trent’anni di speculazioni, teorie e dibattiti infiniti tra milioni di fan in tutto il mondo, Eiichiro Oda ha finalmente messo nero su bianco la risposta alla domanda che ha alimentato l’immaginario collettivo di generazioni: cos’è davvero il One Piece. Ma se pensavate che il maestro del manga avrebbe semplicemente condiviso questo segreto monumentale con un annuncio o un’intervista, vi sbagliavate di grosso. La rivelazione è arrivata con un colpo di scena degno della serie stessa. L’occasione per questo gesto così teatrale è stata il raggiungimento di un traguardo straordinario: 600 milioni di copie in circolazione. Un numero che non rappresenta soltanto un successo commerciale, ma un fenomeno culturale che trascende i confini del fumetto e dell’animazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - One Piece, Eiichiro Oda festeggia i 600 milioni di copie in circolazione con un gesto che fa esplodere il web

