Un video pubblicato sul profilo @ainutritionservices mostra Gloria, una cane adottata con comportamenti considerati di bullismo, che dimostra un gesto di fiducia nei confronti del suo proprietario. Il filmato ha suscitato emozioni tra gli utenti online, evidenziando la relazione tra l'animale e la persona che si prende cura di lei. La clip ha ricevuto numerosi commenti e condivisioni, attirando l'attenzione sulla storia della cagnolina.

? Cosa sapere Il video di Gloria sul profilo @ainutritionservices mostra il legame con il proprietario.. Il gesto della bully conferma il successo del processo di integrazione post adozione.. Gloria, una cagnolina di razza bully adottata, ha trovato la sua stabilità emotiva appoggiando la testa sul petto del suo proprietario in un video condiviso dall’account @ainutritionservices. Il momento di estrema calma catturato nelle immagini mostra il legame indissolubile tra l’animale e il suo umano di riferimento. Gloria si è sistemata con totale fiducia sopra il torace del suo padre, trasmettendo un senso di appartenenza che non necessita di spiegazioni verbali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gloria, la bully adottata: quel gesto di fiducia che commuove il web

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