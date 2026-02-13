Catherine, madre della famiglia nascosta nel bosco, rompe il silenzio con parole dure: i bambini hanno paura e lei si sente impotente nel proteggerli. Dopo tre incontri all’Aquila, la donna si presenta in lacrime, preoccupata per il loro stato emotivo. La psicologa che li segue avverte: i bambini stanno soffrendo e il loro equilibrio è fragile.

Dopo l’ultima seduta di controllo, Catherine ha parlato alla stampa. Dopo un’ora e mezza di colloquio nel centro dell’Aquila, i genitori della “famiglia del bosco” sono usciti in lacrime. Ha dichiarato che sta soffrendo perché non può proteggere i suoi figli. “Mi sento molto male”, ha detto. La sorella Rachael aveva descritto la casa famiglia come una galera. Anche la psicologa della famiglia è intervenuta sui comportamenti dei figli che sono, dice, traumatizzati. Terza seduta per Catherine Una terza seduta difficile per Catherine, la mamma della “famiglia nel bosco”. Uscita dopo un’ora e mezza dal centro di psicologia e psichiatria dell’Aquila, si è mostrata molto sofferente e in lacrime. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Catherine rompe il silenzio e parla dei bambini: "Hanno paura e io non posso proteggerli"

La relazione dei servizi sociali sulla famiglia nel bosco mette in luce le difficoltà quotidiane di Utopia Rose, Galorian e Bluebell, evidenziando le differenze tra la vita attuale e quella vissuta con i genitori.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Famiglia del bosco, dall’Australia arriva la sorella di Catherine Birmingham, psicologa, pronta a sostenerla; Famiglia nel bosco, la sorella di Catherine: I bambini tornino con i genitori; Famiglia nel bosco, lite tra Catherine e la maestra: A volte quando parla neanche la capisco. L’Asl: i bambini tornino con i genitori; Famiglia nel bosco, la madre e la sorella di Catherine arrivati dall'Australia: l'ipotesi dell'affido ai nonni.

Famiglia nel bosco, Catherine in lacrime, 'mi sento male'Mi sento male, i bambini stanno vivendo nel terrore e paura e io non li posso proteggere, specialmente di notte. (ANSA) ... ansa.it

Famiglia nel bosco, l'ex operatrice della comunità di Vasto denuncia: «Mamma Catherine come in prigione»La vicenda della famiglia nel bosco in Abruzzo continua a suscitare polemiche. Dal 20 novembre 2025, giorno in cui il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha emesso il provvedimento di allontanamento ... video.corriere.it

Famiglia nel bosco, terza seduta per Nathan e Catherine. La consulente: «I bambini sono provati» x.com

Anche la Bruzzone contro la famiglia del bosco - facebook.com facebook