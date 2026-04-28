Famiglia nel bosco perizia del Tribunale minorile conferma incapacità genitoriale

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha depositato una perizia psichiatrica e personologica che conferma l’incapacità genitoriale di una famiglia residente in una zona boschiva. La valutazione, effettuata nelle ultime settimane, riguarda il contesto di un nucleo familiare coinvolto in un procedimento legale. La decisione si basa sui risultati delle analisi psichiatriche e sui riscontri raccolti nel corso delle indagini.

La perizia psichiatrica e personologica depositata ieri, presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, ha confermato che per la cosiddetta ‘famiglia nel bosco’ sussiste l’ incapacità genitoriale. Il documento, di 196 pagine, è stato firmato dalla psichiatra Simona Ceccoli e descrive competenze inadeguate da parte della coppia anglo-australiana che vive a Palmoli (Chieti). La consulente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha rilevato tratti di personalità che incidono negativamente sui bisogni evolutivi dei 3 figli minori. Secondo l’esperta, pur non mancando nei genitori determinazione ed energia, il quadro complessivo evidenzia fragilità profonde che hanno portato a un’immaturità neuropsicologica dei bambini.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Famiglia nel bosco, perizia del Tribunale minorile conferma incapacità genitoriale Notizie correlate Caso famiglia del bosco, perizia parla di incapacità genitorialeABBONATI A DAYITALIANEWS La valutazione della psichiatra Nuovo sviluppo nel caso della cosiddetta “famiglia del bosco” di Palmoli, in provincia di... Famiglia nel bosco: il perito, "Sussiste l'incapacità genitoriale"AGI - Nuovi sviluppi nella vicenda della famiglia nel bosco al centro di un caso giudiziario e pure politico. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La famiglia nel bosco, la perizia gela Nathan e Catherine: Genitori inadatti, bimbi immaturi; Famiglia nel bosco, uno dei bimbi con gli occhi pieni di lacrime: Voglio tornare a casa; Famiglia nel bosco, uno dei bimbi in lacrime durante la consulenza tecnica: Voglio tornare a casa; Famiglia nel bosco, Salvini: 'Hanno sistemato tutto, cosa si deve aspettare?'. Famiglia nel bosco, perizia del Tribunale minorile conferma incapacità genitorialeLa perizia psichiatrica e personologica depositata ieri, presso il Tribunale per i minorenni dell'Aquila, ha confermato che per la cosiddetta 'famiglia nel ... lapresse.it Famiglia nel bosco, l'ultima sentenza. Per una perizia i genitori sarebbero inadeguatiLa consulenza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila boccia, per ora, le capacità genitoriali della coppia anglo-australiana. I tre bambini ... huffingtonpost.it Seconda stagione, episodio 4: "La Famiglia nel Bosco incontra il Capostazione di Alanno". Il cencio. Quotidiano lercio d'Abruzzo facebook Immobiliare Uefa: la famiglia Gravina vende casa a Ceferin. L’appartamento di Milano era citato nell’inchiesta sull’ex presidente Figc. @lVendemiale x.com