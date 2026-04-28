Famiglia nel bosco la perizia del Tribunale per i minorenni conferma l’incapacità genitoriale

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha depositato una relazione di 196 pagine che analizza la situazione di una famiglia residente in un’area boschiva. La perizia evidenzia come i genitori mostrino competenze inadeguate e fragilità profonde, portando alla conferma dell’incapacità genitoriale. La relazione si concentra sui comportamenti e sulle capacità degli adulti, senza formulare ipotesi o giudizi di carattere morale.

Relazione di 196 pagine depositata all’Tribunale per i minorenni dell’Aquila: “Competenze inadeguate e fragilità profonde”. I tre figli restano nella struttura protetta di Vasto, mentre Salvini fa visita ai genitori “La richiesta di immediato ricongiungimento familiare o di affido esclusivo al padre appare priva di fondamento clinico e giuridico“, questa la conclusione della perizia psichiatrica e personologica sulla famiglia nel bosco di Palmoli. Viene, quindi, confermata l’incapacità genitoriale della coppia anglo-australiana composta da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Il documento, depositato ieri presso ilTribunale per i minorenni dell’Aquila, è stato redatto dalla psichiatra Simona Ceccoli e si sviluppa in 196 pagine di valutazioni cliniche e psicologiche.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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