Caso famiglia nel bosco Cantelmi attacca la perizia sui bambini

Uno psichiatra ha messo in dubbio le valutazioni tecniche emerse nelle analisi sui minori coinvolti nel caso famiglia nel bosco. Durante un’udienza a Chieti, ha contestato le conclusioni della perizia, sottolineando alcune incongruenze e difendendo le proprie opinioni professionali. La vicenda riguarda una delicata situazione familiare che ha attirato l’attenzione sulla validità delle analisi condotte dai periti incaricati.

Chieti - Lo psichiatra contesta le valutazioni tecniche emerse nelle analisi sui minori e difende la madre, parlando di accuse infondate e clima di ostilità istituzionale Nuovi sviluppi nel caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”, con la presa di posizione dello psichiatra Tonino Cantelmi, consulente della difesa dei genitori, che esprime forti perplessità sulle recenti perizie psicologiche condotte sui minori. Intervenendo pubblicamente, Cantelmi ha sottolineato criticità nella qualità tecnica delle valutazioni, in particolare nella componente definita “testologica”, annunciando che le osservazioni verranno approfondite e presentate nelle sedi competenti.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Caso famiglia nel bosco, Cantelmi attacca la perizia sui bambini Notizie correlate Famiglia nel bosco, oggi perizia sui bimbi. Consulente Cantelmi: “Mamma Catherine paga l’ostilità del sistema”Si è tenuta oggi a Vasto la perizia psichiatrica sui tre bambini della famiglia nel bosco di Palmoli. Famiglia nel bosco, la previsione di Tonino Cantelmi sulla perizia psichiatrica a Nathan e CatherineNel caso della famiglia nel bosco, il Tribunale dei minori ha fissato 120 giorni per il deposito della relazione della Ctu sulla perizia psichiatrica... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Famiglia nel bosco, per Catherine compleanno senza figli, concessa solo una videochiamata; Famiglia nel bosco ultime notizie, ecco il progetto della nuova casa; Famiglia nel bosco, cosa dicono gli esperti sui tre bambini: la relazione depositata in Tribunale; La famiglia nel bosco diventerà un film, avviata una trattativa con Netflix. Famiglia nel bosco, rabbia di nonna Pauline e zia Rachel che tornano in Australia: Rimandate bimbi a casaFamiglia del bosco di Palmoli, nonna Pauline e la zia Rachel tornano in Australia distrutte mente i bambini restano in casa famiglia ... virgilio.it Famiglia nel bosco, la psichiatra Cantelmi si è espressa nell'ultima relazioneFamiglia nel bosco, i bambini sono ancora nella casa-famiglia di Vasto e dalla relazione della psichiatra emerge la necessità che rientrino in famiglia il più presto possibile. notizie.it #Controsenso: Il caso della "famiglia del bosco" approda alla vigilia di uno snodo cruciale. Luca Del Pozzo denuncia quello che definisce uno "stato di sequestro" per i tre figli di Nathan e Catherine Trevallion, separati dalla madre dal 6 marzo scorso per ordin - facebook.com facebook Sapete per caso come ha passato Pasquetta la famiglia nel bosco Ha fatto una scampagnata x.com