Famiglia nel bosco lo psicologo Cantelmi | Perplessità sulla gestione dei test nella perizia

Lo psicologo Cantelmi esprime dubbi sulla gestione dei test nella perizia sulla famiglia nel bosco, sollevando preoccupazioni sulla metodologia adottata. La decisione di coinvolgere i test specifici ha suscitato perplessità, dato che alcuni esperti ritengono che potrebbero non fornire un quadro completo. La perizia mira a valutare il ruolo genitoriale, ma le critiche si concentrano sulla delicatezza delle procedure adottate. La questione rimane aperta e suscita discussioni tra gli addetti ai lavori.

Cantelmi ha inoltre sollevato dubbi anche in merito a un'eventuale somministrazione di test ai minori, dichiarando che il gruppo di professionisti coinvolti avrebbe offerto la propria collaborazione alla Ctu Nuove prese di posizione sul caso della cosiddetta "famiglia nel bosco", al centro della perizia disposta dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila per valutare la capacità genitoriale della coppia. Come riporta l'Ansa Abruzzo, lo psicoterapeuta e psicologo Tonino Cantelmi ha espresso «molte perplessità su come la Ctu sta gestendo i test, che costituiscono una componente importante di una perizia, a volte decisiva».

Famiglia nel bosco, la previsione di Tonino Cantelmi sulla perizia psichiatrica a Nathan e CatherineLa perizia psichiatrica su Nathan e Catherine, prevista nel procedimento legale, richiede tempi certi per garantire un giudizio accurato.

Leggi anche: Famiglia nel bosco, nuova istanza contro l’allontamento dei figli. Tra i consulenti di parte nominato anche lo psichiatra cattolico Cantelmi

Famiglia nel bosco, la relazione. «C'è un trauma da sradicamento per i bimbi, mettiamo la parola fine a questa sofferenza»PALMOLI - Catherine e Nathan sono entrati ieri, come sempre, mano nella mano nello studio all'Aquila della Ctu, la psichiatra Simona Ceccoli, per svolgere gli ultimi test psicologici ... ilmattino.it

Famiglia nel bosco, parla Cantelmi: «Dubbi sui test psicologici. Preoccupati per i bambini»PALMOLI È sul terreno della perizia psicologica che ora si gioca la partita più delicata della famiglia del bosco. Dopo la conclusione dei test psicologici disposti ... ilmessaggero.it

L’avvocato della famiglia nel bosco, prigioniera del Tribunale perché non potrebbe nemmeno tornare in Australia con i figli, lamenta la «violazione della privacy» dei bimbi: «La struttura esclude persino la nonna ottantenne ma apre le porte alla Rai». - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco: un accanimento orrendo. Tra le altre cose, invitano la madre Catherine a spiegare i motivi per cui non condivide il comportamento delle istituzioni nei confronti della sua famiglia, poi usano le sue parole per dimostrare che è ostile! In realtà x.com