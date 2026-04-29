Catherine Birmingham, madre di una famiglia che si trova nel bosco, ha dichiarato di voler scrivere una lettera al presidente della Repubblica. La donna intende chiedere il ritorno dei figli, attualmente sotto tutela. La famiglia si trova in una condizione di isolamento, mentre si discute sulle modalità di affidamento dei minori. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e si sta sviluppando nel contesto di procedure legali.

Catherine Birmingham vuole scrive a Sergio Mattarella. La mamma della famiglia del bosco ha chiesto informazioni per una lettera da inviare al Quirinale, con la quale rivolgere al presidente della Repubblica un appello per riavere indietro i suoi figli. Una mossa disperata dopo che la perizia della consulente del tribunale dei minori dell’Aquila ha bollato come “inadeguati” i due genitori. La lettera di Catherine a Sergio Mattarella Catherine Birmingham ha rivelato l’intenzione di voler scrivere una lettera a Sergio Mattarella agli inviati Rai della trasmissione Ore 14. Un tentativo che ha spiegato di aver preso in considerazione su suggerimento dell’avvocata dei coniugi Trevallion, Danila Solinas.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, la madre Catherine pensa di scrivere una lettera a Sergio Mattarella per riavere i figli

Notizie correlate

Famiglia nel bosco, la lettera di Catherine sui figli: accuse e appello alle istituzioniNuovi sviluppi nel caso della cosiddetta “famiglia del bosco”, una vicenda che da mesi resta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria: tre...

Famiglia nel bosco, la dura e triste lettera della mamma Catherine sui tre figliArrivano nuovi sviluppi nel caso della cosiddetta “famiglia del bosco”, la vicenda che da mesi tiene alta l’attenzione mediatica e giudiziaria sulla...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Grazia Minetti, lei si difende: 'Indebita esposizione di mio figlio'; Su Minetti vi stanno fregando, sua intoccabilità Mattarella e l’Afd: quindi, oggi…; Mattarella ha firmato la grazia a Minetti. Per una certa Italia malata così ha graziato Berlusconi; Grazia a Nicole Minetti, quali sono i 4 sospetti sul racconto dell'adozione del bambino in Uruguay.

Famiglia nel bosco, l'appello di Catherine al presidente Mattarella - Ore 14 - 29/04/2026Catherine Birmingham ha deciso di scrivere un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella speranza di poter riabbracciare i suoi figli. msn.com

Famiglia nel bosco, la perizia della psichiatra: «Catherine e Nathan genitori inadeguati». Il ritorno dei bimbi è lontanoDopo la visita di Matteo Salvini, arriva la doccia gelata. Non c'è pace per la famiglia nel bosco, Catherine e Nathan non riavranno in affidamento i tre figli. Almeno non a ... leggo.it

Sergio Mattarella torna a parlare dei “potenti”, con un velo d’ironia e una scia d’amarezza. “Se mi è consentita una battuta: se alcuni potenti del mondo anziché coltivare improbabili e immaginarie autobiografie si dedicassero a leggere probabilmente avremm - facebook.com facebook

"Se alcuni potenti del mondo, anziché coltivare improbabili e immaginarie autobiografie, si dedicassero a leggere, probabilmente avremmo tutti un grande beneficio". Sono le parole di Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione del Premio Stre x.com