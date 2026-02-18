Famiglia nel bosco la dura e triste lettera della mamma Catherine sui tre figli
Catherine, madre dei tre figli, ha scritto una lettera toccante per denunciare le condizioni di sofferenza dei minori, causate dall’allontanamento forzato. La donna ha spiegato che i figli vivono in un ambiente difficile e che la loro situazione peggiora giorno dopo giorno. Un elemento concreto è la richiesta di riavere i bambini a casa, dopo mesi passati lontano.
Arrivano nuovi sviluppi nel caso della cosiddetta “ famiglia del bosco”, la vicenda che da mesi tiene alta l’attenzione mediatica e giudiziaria sulla situazione di tre minori allontanati dai genitori e collocati in una casa famiglia. Una storia complessa, segnata da accertamenti, relazioni dei servizi sociali e decisioni del tribunale, che continua a dividere opinione pubblica e istituzioni. Ad oggi il procedimento resta aperto e sotto la lente dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono le valutazioni sul percorso dei bambini e sulle condizioni familiari. In questo quadro, fatto di relazioni tecniche, incontri protetti e verifiche periodiche, emergono ora nuovi elementi destinati ad alimentare il dibattito.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
