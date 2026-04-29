Famiglia nel bosco Cantelmi fa analizzare la perizia di Simona Ceccoli dall' AI | Solidità scientifica al 25%

Un esperto ha incaricato un’intelligenza artificiale di esaminare una perizia redatta da una professionista nel settore. La perizia riguarda una famiglia trovata in un’area boschiva e viene valutata con una percentuale di solidità scientifica pari al 25 per cento. La decisione di usare strumenti tecnologici per analizzare il documento si inserisce in un’operazione più ampia di verifica e approfondimento dei fatti.

La perizia della consulente tecnica scientifica Simona Ceccoli, in riferimento alla “famiglia nel bosco“, è stata fatta analizzare dalla difesa tramite l’IA, l’intelligenza artificiale. Il professor Tonino Cantelmi, in base agli esiti ottenuti, parla di una relazione con “risultati inattendibili” e con una percentuale di solidità scientifica pari “al 25%”. "Famiglia nel bosco", Cantelmi contro la perizia di Simona Ceccoli dopo l'analisi dell'AI Cantelmi contro la bibliografia della Ctu La criminologa Flaminia Bolzan commenta le dichiarazioni di Cantelmi “Famiglia nel bosco”, Cantelmi contro la perizia di Simona Ceccoli dopo...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Cantelmi fa analizzare la perizia di Simona Ceccoli dall'AI: "Solidità scientifica al 25%" Notizie correlate Caso famiglia nel bosco, Cantelmi attacca la perizia sui bambiniChieti - Lo psichiatra contesta le valutazioni tecniche emerse nelle analisi sui minori e difende la madre, parlando di accuse infondate e clima di... Famiglia nel bosco, per Cantelmi “errori macroscopici” nella perizia“Tanto dolore, ma nessuna sorpresa” da parte dei consulenti dei legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham dopo la perizia psichiatrica e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Famiglia nel bosco, perizia psichiatrica conferma incapacità genitoriale di Nathan e Catherine; Famiglia del bosco, secondo la perizia i genitori sono inadeguati. Per ora no al ricongiungimento; Famiglia nel bosco, Cantelmi 'perizia inconsistente con errori metodologici'; Famiglia nel bosco, uno dei bimbi con gli occhi pieni di lacrime: Voglio tornare a casa. Famiglia nel bosco, Cantelmi fa analizzare la perizia di Simona Ceccoli dall'AI: Solidità scientifica al 25%Famiglia nel bosco, Tonino Cantelmi ha fatto esaminare la perizia di Simona Ceccoli dall'IA: Risultati inattendibili ... virgilio.it Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli spiega le condizioni per il ricongiungimento dopo la periziaIl sindaco di Palmoli Masciulli ha illustrato le condizioni per il ricongiungimento della famiglia nel bosco dopo la perizia di Simona Ceccoli. virgilio.it Vasto. "Risultati inattendibili" con una percentuale di solidità scientifica pari "al 25%". Sono questi i risultati ottenuti dai periti di parte della “famiglia del bosco” che hanno fatto analizzare la relazione della consulente Simona Ceccoli all'intelligenza artificiale. C - facebook.com facebook Il documento, firmato dalla psichiatra Simona Ceccoli, arriva a una conclusione: la richiesta di «immediato ricongiungimento familiare o di affido esclusivo al padre» viene ritenuta «priva di fondamento clinico e giuridico» x.com