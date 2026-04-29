Famiglia del bosco La perita del tribunale | Genitori inadeguati

Una sentenza del tribunale ha definito i genitori di alcuni minori coinvolti come inadeguati, evidenziando una situazione di isolamento sociale per i bambini appartenenti alla cosiddetta famiglia nel bosco. La decisione si riferisce alle limitate possibilità di integrazione e interazione con l’esterno di questi minori, che vivono in un ambiente rurale isolato. La vicenda riguarda il contesto legale e le valutazioni sulla condizione dei minori.

L’AQUILA Una condizione di isolamento sociale dei minori appartenenti alla cosiddetta famiglia nel bosco, con limitate possibilità di integrazione e iterazione con l’esterno. È uno degli elementi principali che emerge dalla relazione depositata dalla Ctu (Consulente tecnica d’ufficio) del Tribunale per i minorenni dell’Aquila relativa alla perizia sulla capacità genitoriale della coppia angloaustraliana. Il documento, composto da 196 pagine e firmato dalla psichiatra Simona Ceccoli, evidenzia competenze ritenute inadeguate nella coppia anglo-australiana residente a Palmoli, nel Chietino. La consulente ha individuato specifici tratti di personalità nei genitori che interferiscono con i bisogni evolutivi dei tre figli minori.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Famiglia del bosco. La perita del tribunale: "Genitori inadeguati" Notizie correlate Famiglia nel bosco, la decisione del tribunale su genitori e figliNuovo sviluppo nella vicenda della cosiddetta famiglia del bosco, il caso che da mesi tiene accesi i riflettori sulla storia dei coniugi... Famiglia nel bosco, "genitori inadeguati": la perizia della psichiatra è un terremotoDopo la visita di Matteo Salvini a Palmoli, arriva una brutta notizia per la famiglia australiana Trevallion. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan tornano nel casolare; Famiglia nel bosco, la perizia: Sussiste incapacità genitoriale; Famiglia del bosco: il ricorso, ignorati genitori e perizie psichiatriche; Quanta crudeltà contro i miei figli, la mamma della 'famiglia nel bosco' alla Camera. Famiglia del bosco, la perizia psichiatrica del Tribunale: «Incapacità genitoriale» di Nathan e CatherineIl documento, firmato dalla psichiatra Simona Ceccoli, arriva a una conclusione: la richiesta di «immediato ricongiungimento familiare o di affido esclusivo al padre» viene ritenuta «priva di fondamen ... vanityfair.it Famiglia del bosco. La perita del tribunale: Genitori inadeguatiLa consulenza della psichiatra: figli restino in comunità. Video appello di Brambilla per il ricongiungimento. quotidiano.net La perizia psichiatrica giudica i genitori della 'famiglia nel bosco' inadeguati, ma i consulenti della difesa contestano il documento - facebook.com facebook Torniamo in Italia. Guerra di perizie sul caso della #famiglia nel #bosco. Per la psichiatra del tribunale i genitori sono “immaturi e inadeguati”. “Un elaborato con errori di metodo”, la replica del consulente di parte. #Tg1 Elena Fusai x.com