Una perizia psichiatrica ha descritto i genitori di una famiglia residente in una zona boschiva come inadatti alle cure dei figli. La relazione, resa nota nelle ultime ore, ha suscitato reazioni nel contesto giudiziario. Nel frattempo, nei giorni scorsi, una visita politica ha coinvolto la località, portando attenzione sulla famiglia coinvolta. La vicenda si svolge nel rispetto delle procedure legali e senza coinvolgimento di nomi specifici.

Dopo la visita di Matteo Salvini a Palmoli, arriva una brutta notizia per la famiglia australiana Trevallion.La psichiatra Simona Ceccoli, perita nominata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, ha depositato la sua consulenza tecnica: ha certificato che Catherine e Nathan hanno capacità genitoriali inadeguate secondo i parametri della legge italiana. Per questo i tre figli (due gemelli e una bimba) non torneranno in affidamento ai genitori, almeno non nel breve periodo.La perizia lascia comunque aperta la possibilità di una revisione futura, ma i tempi restano incerti. La nuova casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli non è bastata a far cambiare parere alla perita.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, "genitori inadeguati": la perizia della psichiatra è un terremoto

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