Famiglia nel bosco la decisione del tribunale su genitori e figli

Il tribunale ha emesso una decisione sulla vicenda della famiglia nel bosco, coinvolgendo i coniugi Trevallion-Birmingham e i loro tre figli. La questione ha attirato l'attenzione pubblica negli ultimi mesi, con molte discussioni sui rapporti tra i genitori e i figli. La sentenza segna un nuovo capitolo in questa intricata vicenda giudiziaria.

Nuovo sviluppo nella vicenda della cosiddetta famiglia del bosco, il caso che da mesi tiene accesi i riflettori sulla storia dei coniugi Trevallion-Birmingham e dei loro tre figli. Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha infatti disposto una nuova misura che cambia radicalmente la situazione vissuta finora dalla madre e dai bambini. Secondo quanto confermato all’Ansa dall’avvocato della famiglia, Marco Femminella, è stata decisa la separazione tra Catherine e i tre figli. La donna dovrà quindi lasciare la casa famiglia di Vasto dove, fino ad ora, le era stato consentito di rimanere insieme ai piccoli dopo l’allontanamento dalla loro abitazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

