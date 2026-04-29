Falsifica la ricevuta di pagamento di una multa da 60 euro | imprenditore denunciato a Napoli
Un imprenditore è stato denunciato a Napoli dopo aver falsificato la ricevuta di pagamento di una multa di 60 euro, che aveva ricevuto per una violazione al Codice della Strada. La falsificazione è stata scoperta durante un procedimento di verifica delle ricevute di pagamento. La verifica ha portato all'identificazione della contraffazione, portando così alla denuncia formale nei confronti dell'imprenditore.
L'imprenditore ha falsificato la ricevuta di pagamento di una multa rimediata per una violazione al Codice della Strada.🔗 Leggi su Fanpage.it
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