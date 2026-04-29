Falsifica la ricevuta di pagamento di una multa da 60 euro | imprenditore denunciato a Napoli

Un imprenditore è stato denunciato a Napoli dopo aver falsificato la ricevuta di pagamento di una multa di 60 euro, che aveva ricevuto per una violazione al Codice della Strada. La falsificazione è stata scoperta durante un procedimento di verifica delle ricevute di pagamento. La verifica ha portato all'identificazione della contraffazione, portando così alla denuncia formale nei confronti dell'imprenditore.