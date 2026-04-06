Napoli falsifica la targa ma aggiunge una cifra in più | denunciato 48enne

I Carabinieri della compagnia Centro di Napoli hanno denunciato un uomo di 48 anni dopo aver scoperto che aveva falsificato una targa e ne aveva aggiunta una cifra in più. La targa contraffatta era stata applicata alla sua moto, e durante un controllo è stato identificato e denunciato per il reato di contraffazione. L’attività si inserisce tra le operazioni di controllo delle forze dell’ordine per contrastare l’uso di documenti falsi.

Falsifica la targa ma aggiunge una cifra in più. I Carabinieri della compagnia Centro di Napoli hanno denunciato un 48enne per aver utilizzato una targa contraffatta applicata alla propria moto. L’uomo aveva realizzato artigianalmente la targa, ma un errore nel numero di cifre ha insospettito i militari durante un controllo, facendo emergere l’irregolarità. L’episodio rientra in un servizio di controlli nei Quartieri Spagnoli. Nel corso delle operazioni: • controllate diverse attività commerciali, con 9 prescrizioni per carenze igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, falsifica la targa ma aggiunge una cifra in più: denunciato 48enne Falsifica la targa con Word ma ci mette una cifra in più: beccato dai CarabinieriTempo di lettura: < 1 minutoManuale per ingannare le forze dell’ordine e farla franca durante i controlli alla circolazione. Napoli, targa “fai da te” con errore: 48enne denunciato dai CarabinieriControlli nei Quartieri Spagnoli: moto con targa artigianale sbagliata, parcheggiatori abusivi e sanzioni nei locali La targa artigianale che non... Temi più discussi: Targa falsa, ma con un numero in più: denunciato a Napoli; Targa fatta in casa: errore fatale, denunciato motociclista; Falsifica la targa con Word ma ci mette una cifra in più: beccato dai Carabinieri. Napoli, gira con una targa falsa e con un numero in più: denunciato 48enneA Napoli un 48enne ha creato una targa falsa per la sua moto aggiungendo un numero in più, l'uomo è stato denunciato dai carabinieri dopo la scoperta. Due i ... ilmattino.it Auto con targa falsa e telaio contraffatto: sequestro della polizia metropolitana di NapoliA seguito di una mirata attività investigativa condotta dal NISA (Nucleo Investigativo Stradale Ambientale) della Polizia Metropolitana di ... msn.com UFFICIALE – NapoliMilan, fissato l'orario di apertura dei tornelli al #Maradona: info e dettagli https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/UFFICIALE-%E2%80%93-Napoli-Milan--fissato-l-orario-di-apertura-dei-tornelli-al-Maradona--info-e-dettagli-1471 facebook GAMEDAY! An Easter Monday trip to the Maradona. Napoli Serie A 20:45 CEST Stadio Diego Armando Maradona Send us your predictions below! x.com