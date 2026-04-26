Nella notte tra mercoledì 29 aprile e giovedì 30 aprile, l’uscita di Gallarate sull’autostrada A8 in direzione Varese sarà chiusa a partire dalle 21 fino alle 5 del mattino successivo. La chiusura si rende necessaria per un intervento di manutenzione delle barriere di sicurezza tra Milano e Varese. Durante questo periodo, i veicoli in transito dovranno seguire percorsi alternativi indicati dall’ente gestore.

? Cosa sapere Chiusa uscita Gallarate su A8 in direzione Varese dalle 21 di mercoledì 29 aprile.. Intervento notturno per manutenzione barriere di sicurezza tra Milano e Varese fino alle 5.. Dalle ore 21 di mercoledì 29 aprile fino alle 5 del mattino di giovedì 30 aprile, l’uscita di Gallarate sulla A8 in direzione Varese subirà una chiusura totale per permettere il controllo e la manutenzione delle barriere di sicurezza lungo l’autostrada Milano-Varese. L’intervento tecnico, programmato per la notte tra mercoledì e giovedì, richiede che i veicoli provenienti da Milano non possano utilizzare lo svincolo di Gallarate. Gli addetti dovranno concentrarsi sulle attività di ispezione e cura dei dispositivi di protezione stradale, un lavoro che impone la sospensione temporanea del traffico in quel punto specifico dell’arteria autostradale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A8, stop notturno a Gallarate: chiusa l’uscita per lavori urgenti

Notizie correlate

Leggi anche: Notte di stop tra A8 e A9: chiusa l’immissione verso Como e Chiasso

Treno bloccato: Gallarate-Rho-Milano chiusa per lavori ERTMSLa tratta ferroviaria che collega Gallarate a Rho e Milano si troverà completamente interrotta per una domenica intera, con la chiusura programmata...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Due notti di chiusura a tratti dell’autostrada A8 tra Varese e Gallarate; Lavori sulla Diramazione Gallarate-Gattico: chiuso per una notte il tratto tra Besnate e la A8; Chiuso per una notte il tratto Besnate – allacciamento A8; Lavori sulle autostrade: chiusure notturne a Besnate, Turate e sulla A9.

Mercoledì chiude per una notte l’uscita sulla A8 di Gallarate per chi arriva da MilanoIntervento programmato per la manutenzione delle barriere di sicurezza lungo l’autostrada con modifiche alla viabilità nella notte tra mercoledì e giovedì ... varesenews.it

Autostrade, chiusure notturne tra A8, Raccordo Fiera e Diramazione Gallarate-GatticoLavori di manutenzione, ispezioni tecniche e riqualificazione delle barriere antirumore comporteranno diverse limitazioni al traffico tra il 28 e il 30 aprile: ecco i dettagli e i percorsi alternativi ... varesenews.it

Incidente in autostrada, questa sera, sulla Diramazione Gallarate-Gattico, nel territorio di #Besnate: lunghe #code in direzione #Varese e #Milano. LEGGI QUI L'ARTICOLO https://www.prealpina.it/pages/incidente-in-autostrada-a-besnate-411762.html - facebook.com facebook

Ritrovato purtroppo senza vita Luca, che si era allontanato da #Gallarate ( #Varese) il 3 febbraio. Suo il corpo rinvenuto ieri nei boschi di Brinzio. L’auto presso una trattoria della zona. Condoglianze ai familiari, che avevano lanciato appelli a “Chi l’ha visto”. x.com