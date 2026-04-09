Maltempo a Tollo partono i lavori urgenti | strade invase da fango e detriti

A Tollo sono iniziati i lavori di intervento per ripristinare le strade danneggiate dal maltempo dei primi giorni di aprile. Le strade comunali risultano invase da fango e detriti, e si sono resi necessari interventi immediati per mettere in sicurezza le vie di comunicazione. Le operazioni, già avviate, mirano a rimuovere i materiali depositati e a riparare le eventuali criticità sulla rete stradale.

Sono partiti a Tollo i primi interventi urgenti per la messa in sicurezza della viabilità comunale dopo i danni causati dal maltempo dei primi giorni di aprile. A comunicarlo è il sindaco Angelo Radica, che fa il punto sulla situazione dopo le forti precipitazioni che hanno colpito il territorio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Strade del litorale invase da rifiuti e detriti dopo il ciclone Harry, Rap in azione da Mondello all'ArenellaRimozione di fango e detriti, ma anche di rifiuti misti, pedane, pneumatici, pezzi di legno e perfino delle barche travolte dalle onde. Maltempo: s’abbassa il livello del Tevere a Roma, banchine sommerse da fango e detritiDopo le intense piogge che hanno colpito Roma nelle ultime settimane, provocando significative piene del fiume Tevere, la situazione sembra ora in...