Spedizione punitiva con mazza da baseball annullata la custodia cautelare per un 19enne

La Corte Suprema di Cassazione ha deciso di annullare la custodia cautelare per Nicolò Palermo, 19 anni di Benevento, coinvolto in una spedizione punitiva con una mazza da baseball. La causa dell’intervento risiede nel fatto che il giovane era accusato di aver tentato di uccidere Gaetano Cusano, 17 anni di Vitulano. La vicenda si è svolta in una zona periferica, dove si sono verificati atti di violenza tra gruppi di giovani. La decisione della Cassazione si basa su alcuni aspetti procedurali contestati durante il processo.

Tempo di lettura: 2 minuti La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Nicolò Palermo, 19 anni di Benevento, indagato per il tentato omicidio di Gaetano Cusano, 17enne di Vitulano. La decisione è arrivata dalla Prima Sezione della Suprema Corte, che ha accolto le tesi difensive sostenute dagli avvocati Vittorio Fucci e Francesco Altieri, disponendo l'annullamento del provvedimento cautelare e rinviando per un nuovo esame davanti a una diversa sezione del Tribunale del Riesame di Napoli. L'inchiesta riguarda la violenta aggressione avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 ottobre dello scorso anno.