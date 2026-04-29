? Cosa sapere Francesca Fagnani intervista Elena Santarelli su Belve riguardo la guarigione del figlio Giacomo.. La conduttrice piange durante il racconto della crisi familiare vissuta con Bernardo Corradi.. Durante l’ultima puntata di Belve, la conduttrice Francesca Fagnani ha mostrato un lato profondamente umano e inaspettato, lasciandosi sopraffare dall’emozione mentre intervistava Elena Santarelli riguardo alla guarigione del figlio Giacomo. Il clima nello studio si è trasformato radicalmente quando il confronto si è spostato dai temi legati alla carriera della showgirl ospite verso una pagina di vita privata estremamente delicata. La conversazione ha toccato le ferite ancora aperte legate alla diagnosi di un tumore che ha colpito il figlio di Elena Santarelli nel 2017, un evento che ha segnato profondamente la dinamica familiare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fagnani commossa: il segreto di Elena Santarelli dopo il tumore del figlio

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Si parla di: Francesca Fagnani si commuove a Belve: le lacrime per il racconto di Elena Santarelli.

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