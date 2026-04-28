Elena Santarelli e la malattia del figlio Giacomo | il tumore le cure e la decisione di non mostrare più sue foto

Elena Santarelli ha deciso di rendere pubblica la diagnosi del tumore cerebrale del figlio Giacomo, avvenuta nel 2017 quando il bambino aveva otto anni. La donna ha condiviso dettagli sulle cure e ha annunciato di aver scelto di non pubblicare più fotografie del figlio sui social media. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e della pubblico, portando alla luce la situazione di famiglia.

Elena Santarelli ha parlato pubblicamente della malattia del figlio Giacomo: nel 2017, all'età di 8 anni, gli è stato diagnosticato un tumore cerebrale. Due anni dopo, in seguito a un percorso di cure oncologiche, il bambino è guarito completamente. La showgirl ha scelto di non condividere più sue foto sui social.🔗 Leggi su Fanpage.it

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