Elena Santarelli ha vissuto un periodo molto delicato della sua vita quando, nel 2017, al figlio Giacomo è stato diagnosticato un tumore cerebrale. La showgirl è legata a Bernardo Corradi dal 2006 e nel 2014 sono convolati a nozze: dal loro amore sono nati i figli Giacomo e Greta Lucia, ed è proprio il primogenito ad essere stato colpito dalla malattia. In seguito alla diagnosi di tumore cerebrale, il piccolo è stato sottoposto ad un’operazione e successivamente ad un ciclo di cure. Il tumore è andato in remissione nel 2019 e questo ha fatto tirare un grosso sospiro di sollievo a mamma Elena Santarelli, che non ha mai fatto mancare il... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Giacomo, il figlio di Elena Santarelli e il tumore cerebrale: “Lo abbiamo sconfitto, superato e andiamo avanti”

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