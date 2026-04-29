Faenza scavi fermi in piazza delle Erbe | scoperti resti umani

Gli scavi in piazza delle Erbe a Faenza sono stati interrotti il 28 aprile a causa del ritrovamento di resti umani. L’interruzione riguarda il progetto di riqualificazione, del valore di 370 mila euro, promosso dall’azienda Hera e coinvolge anche i commercianti della zona. La scoperta ha portato alla sospensione temporanea delle attività di scavo, che sono state fermate fino a nuove disposizioni.

? Cosa sapere Scavi in piazza delle Erbe a Faenza sospesi il 28 aprile per resti umani.. Il ritrovamento blocca il progetto Hera da 370 mila euro e i commercianti locali.. I lavori in piazza delle Erbe a Faenza sono stati sospesi nella mattinata di ieri, 28 aprile 2026, dopo che gli scavi per la nuova isola ecologica interrata hanno portato alla luce dei resti umani che potrebbero risalire a diversi secoli fa. Il rinvenimento ha imposto l’immediata interruzione delle attività da parte dell’azienda Hera, spostando il controllo del sito alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna. Tra storia antica e incertezza economica nel centro storico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Faenza, scavi fermi in piazza delle Erbe: scoperti resti umani Notizie correlate Dagli scavi per l'isola ecologica interrata spuntano antichi resti umani: in corso indagini della SoprintendenzaNel corso del cantiere per la futura isola ecologica interrata di Faenza spuntano dei resti umani. Dalla Piazza alla Spezieria, Il Cammino delle Erbe a ModenaL'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Sabato 21 Marzo -...