Dalla Piazza alla Spezieria Il Cammino delle Erbe a Modena

Sabato 21 marzo, alle 15.15, si svolge l'evento “Il Cammino delle Erbe” a Modena, partendo dalla Piazza e arrivando alla Spezieria. La manifestazione celebra l’arrivo della primavera con una passeggiata tra piante e erbe medicinali, guidata da esperti locali. La giornata, con il patrocinio del Comune, invita i partecipanti a scoprire le proprietà delle erbe nella tradizione. L’appuntamento si rivolge a chi vuole conoscere meglio le piante in vista dell’Equinozio.

Sabato 21 Marzo - ore 15.15con il patrocinio del Comune di Modena. Magia delle erbe nell'Equinozio di primavera. Storia della farmacopea e dell'utilizzo delle erbe nella medicina a Modena.Il tour parte da Piazza Grande nata per ospitare il Mercato comunaleche nei secoli si popolò di venditrici di erbe, medici itineranti e guaritori. In Piazzetta delle Ova scopriremo la storia dei membri della celebre Accademia di Modena e delle spezierie più importanti dove erbarie, medici accademici e speziali incrociavano i loro saperi.🔗 Leggi su Modenatoday.it

