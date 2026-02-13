Lavoratori stagionali trattati da disoccupati | Ho già il lavoro ma la burocrazia
Marco Rossi, lavoratore stagionale di un'azienda agricola in Toscana, si trova ancora considerato disoccupato nonostante abbia già firmato il contratto per la prossima stagione e abbia ripreso il lavoro da alcune settimane. La causa risiede in un problema burocratico: il sistema non riconosce i riassunti immediati tra una stagione e l’altra, lasciando Rossi e altri come lui senza sussidi e senza diritti da disoccupato. Un dettaglio che rende ancora più difficile la vita di chi lavora solo alcuni mesi all’anno.
La denuncia di un operatore turistico lecchese: tra Naspi, Sms automatici e burocrazia kafkiana, il sistema ignora chi ha già una riassunzione garantita Una pausa di poche settimane tra una stagione e l'altra, una riassunzione già concordata con il datore di lavoro, eppure il sistema continua a considerarli disoccupati totali. È il paradosso che vivono quotidianamente centinaia di lavoratori stagionali della nostra provincia, attivi soprattutto nel comparto turistico e alberghiero che rappresenta una delle principali risorse economiche del territorio. La testimonianza, raccolta dai colleghi di QuiComo.🔗 Leggi su Leccotoday.it
"Ho già un lavoro, ma vengo trattato da disoccupato": la lettera e il paradosso per gli stagionali del Lago di Como
Gli stagionali del Lago di Como vivono una situazione paradossale.
Lavoro stagionale al Como: riassunzione in arrivo, ma la burocrazia impone corsi e controlli da disoccupato.
Un lavoratore stagionale del Lago di Como si trova in una situazione difficile.
