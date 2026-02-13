Lavoratori stagionali trattati da disoccupati | Ho già il lavoro ma la burocrazia

Marco Rossi, lavoratore stagionale di un'azienda agricola in Toscana, si trova ancora considerato disoccupato nonostante abbia già firmato il contratto per la prossima stagione e abbia ripreso il lavoro da alcune settimane. La causa risiede in un problema burocratico: il sistema non riconosce i riassunti immediati tra una stagione e l’altra, lasciando Rossi e altri come lui senza sussidi e senza diritti da disoccupato. Un dettaglio che rende ancora più difficile la vita di chi lavora solo alcuni mesi all’anno.