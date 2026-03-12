Prosecco | frane costano 20.000€ | serve meno burocrazia

Le colline del Prosecco, riconosciute come patrimonio mondiale dell’umanità, sono state colpite da frane che hanno causato danni valutati intorno ai 20.000 euro. L’associazione dedicata alla tutela di questa zona ha evidenziato la necessità di ridurre la burocrazia per facilitare interventi di messa in sicurezza e ripristino. La richiesta mira a semplificare le procedure per intervenire più rapidamente in caso di emergenze.

Le colline del Prosecco, patrimonio mondiale dell'umanità, si trovano al centro di una richiesta urgente da parte dell'associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. La presidente Marina Montedoro ha inviato una lettera formale agli assessori regionali Elisa Venturini, Dario Bond e Marco Zecchinato per chiedere procedure più snelle nel ripristino dei terreni colpiti da smottamenti. L'appello nasce dalla necessità di rispondere con tempestività ai danni causati da eventi atmosferici estremi, senza compromettere la tutela paesaggistica di un territorio riconosciuto dall'Unesco. Il problema non è nuovo ma si è acutizzato negli ultimi anni a causa della crescente intensità delle precipitazioni che hanno messo in difficoltà i sistemi tradizionali di gestione idrica nei vigneti.