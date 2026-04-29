Fabio Ascione ammazzato per sbaglio testimone contro killer | spari ad altezza d?uomo

Una ricostruzione tecnica effettuata dai carabinieri ha chiarito che il colpo che ha ucciso Fabio Ascione è stato esploso in modo diretto, a un’altezza compatibile con un colpo sparato da un'arma rivolto a un essere umano. La testimonianza di un testimone, che si trovava sul luogo dei fatti, ha confermato la presenza di spari a distanza di altezza uomo, nel momento in cui Ascione è stato colpito.

Una perizia tecnica, di quelle elaborate dal gabinetto di polizia scientifica dei carabinieri, per battere su un punto in particolare: il colpo che ha ucciso Fabio Ascione era diretto, esploso da una distanza massima di cinquanta centimetri. Non era un colpo di rimbalzo. È passato dalla canna della pistola al petto della vittima, senza rimbalzare su alcuna parete, senza carambolare su alcun palo o ringhiera. Eccola la ricostruzione balistica depositata ieri mattina in aula, dinanzi ai giudici della dodicesima sezione del Tribunale del Riesame di Napoli, dove si sta discutendo il caso del ventenne ucciso per errore. Martedì sette aprile, due giorni dopo Pasqua, è l’alba a Ponticelli quando si consuma la morte del ventenne.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Fabio Ascione ammazzato per sbaglio, testimone contro killer: spari ad altezza d?uomo Notizie correlate I funerali di Fabio Ascione, 20enne ucciso per sbaglio a NapoliI funerali di Fabio Ascione, il 20enne ucciso per sbaglio a Napoli martedì scorso. Leggi anche: Funerali Fabio Ascione, il giovane ucciso per sbaglio a Ponticelli: chiesa gremita Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fabio Ascione ammazzato per sbaglio, testimone contro killer: spari ad altezza d’uomo; Ventenne ucciso a Napoli, il gip: l’omicidio di Ascione in preda a delirio di onnipotenza; Ucciso in strada con un colpo al petto, notte di sangue a Cagliari: l'omicidio di Leonardo Mocci, muratore di 23 anni; Forte terremoto a Creta: una scossa di magnitudo 5.8 sveglia l'isola all'alba. Fabio Ascione ammazzato per sbaglio, testimone contro killer: spari ad altezza d’uomoUna perizia tecnica, di quelle elaborate dal gabinetto di polizia scientifica dei carabinieri, per battere su un punto in particolare: il colpo che ha ucciso Fabio Ascione era diretto, esploso ... ilmattino.it Fabio Ascione ucciso a Napoli: il 20enne morto per un colpo partito per erroreSono stati fermati nella notte due giovani di cui uno minorenne e l’altro di ... msn.com Francesco Emilio Borrelli. . Fabio Ascione non deve essere dimenticato. Ponticelli deve risorgere - facebook.com facebook Results for " Domani i funerali pubblici di Fabio Ascione - Via libera dalla Questura di Napoli per le esequie del x.com