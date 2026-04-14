I funerali di Fabio Ascione 20enne ucciso per sbaglio a Napoli
A Napoli si sono svolti i funerali di Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni morto martedì scorso a causa di una sparatoria avvenuta nel quartiere. Le vittime sono state arrestate due giovani, ora detenuti in carcere, in relazione all’omicidio. La comunità si è riunita per l’ultimo saluto al giovane, mentre le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’incidente.
I funerali di Fabio Ascione, il 20enne ucciso per sbaglio a Napoli martedì scorso. Intanto restano in carcere i due ragazzi arrestati per l’omicidio. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
I funerali di Fabio Ascione, 20enne ucciso per sbaglio a Napoli
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