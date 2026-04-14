Funerali Fabio Ascione il giovane ucciso per sbaglio a Ponticelli | chiesa gremita

I funerali di Fabio Ascione si sono svolti in una chiesa di Ponticelli, con molte persone presenti. Il cardinale di Napoli ha preso la parola, affinché i partecipanti potessero affidare la vita del giovane a Cristo risorto. La chiesa era piena di familiari, amici e conoscenti che si sono riuniti per l’ultimo saluto. L’evento si è svolto in un clima di raccoglimento e commozione.

«Ed è a Cristo risorto che noi vogliamo affidare la vita di Fabio». Con queste parole il cardinale di Napoli, don Mimmo Battaglia, dà inizio ai funerali pubblici di Fabio Ascione, il 20enne ucciso lo scorso 7 aprile per errore mentre tornava a casa dopo un turno di lavoro. Chiesa di San Pietro e Paolo a Ponticelli, in centinaia per ricordare l’ennesimo omicidio di un innocente, un delitto per caso, come appare evidente anche dalla ricostruzione dei carabinieri sotto il coordinamento della Dda di Napoli. Poche ore fa è stato arrestato infatti il 23enne Francesco Pio Autiero, ritenuto responsabile dell’esplosione del colpo fatale. Dopo aver ingaggiato un duello a fuoco, anzi, uno scontro a fuoco con soggetti di Volla, il 23enne si sarebbe vantato della sua bravura da pistolero, facendo fuoco in aria.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Funerali Fabio Ascione, il giovane ucciso per sbaglio a Ponticelli: chiesa gremita Fabio Ascione ammazzato a Ponticelli, funerali in chiesa con il Cardinale Battaglia ma senza corteoFunerali in chiesa senza corteo per Fabio Ascione, 20 anni, incensurato, ucciso a Ponticelli il 7 aprile scorso. Ponticelli, domani i funerali di Fabio Ascione nella chiesa dei Santi Pietro e PaoloIl 20enne ucciso con un colpo d’arma da fuoco all’addome a Ponticelli potrebbe essere una vittima innocente.