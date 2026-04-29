A Miami, il campionato di Formula 1 riprende con alcuni aggiornamenti tecnici. La scuderia Mercedes ha presentato nuovi aerei, mentre la Ferrari ha introdotto una modifica all'ala chiamata Macarena. Antonelli continua a guidare la classifica iridata, ma le novità tecniche potrebbero influenzare gli equilibri in gara. Il paddock si prepara alle prossime sfide, con le squadre pronte a testare le innovazioni sulle vetture.

? Cosa sapere Antonelli guida il mondiale F1 mentre il paddock riprende il campionato a Miami.. Nuovi aggiornamenti Mercedes e l'ala Ferrari Macarena minacciano il primato del leader.. Antonelli guida la classifica del Mondiale Formula 1 mentre il paddock si prepara al ritorno in pista a Miami, dopo oltre un mese di sosta forzata per i team. La ripresa del campionato avviene in Florida con l’obiettivo di testare i nuovi cambiamenti regolamentari e capire se la gerarchia attuale subirà una mutazione radicale. Sviluppi tecnici e strategie di rimonta nel paddock. La pausa stagionale ha permesso alle scuderie di concentrare le energie sugli aggiornamenti meccanici, cruciali in questo primo anno di un nuovo ciclo tecnico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1 a Miami: nuovi aerei e ali per stravolgere la classifica

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