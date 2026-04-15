Calcio Ternana in liquidazione volontaria | una mossa che potrebbe ' stravolgere' la classifica di Serie C

Una squadra di calcio del girone B di Serie C ha annunciato di aver avviato la procedura di liquidazione volontaria, innescando potenziali cambiamenti nella classifica finale del campionato. La decisione è arrivata a campionato ormai concluso, mentre il Ravenna, tra le altre formazioni, potrebbe beneficiare di questa situazione. La vicenda potrebbe portare a modifiche nelle posizioni della classifica e nelle classifiche finali.