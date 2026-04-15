Calcio Ternana in liquidazione volontaria | una mossa che potrebbe ' stravolgere' la classifica di Serie C

Da ravennatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una squadra di calcio del girone B di Serie C ha annunciato di aver avviato la procedura di liquidazione volontaria, innescando potenziali cambiamenti nella classifica finale del campionato. La decisione è arrivata a campionato ormai concluso, mentre il Ravenna, tra le altre formazioni, potrebbe beneficiare di questa situazione. La vicenda potrebbe portare a modifiche nelle posizioni della classifica e nelle classifiche finali.

Una nuova esclusione, a campionato ormai concluso, potrebbe cambiare sensibilmente la classifica del girone B di Serie C, con nuovi orizzonti anche per il Ravenna di Mandorlini. Quanto accaduto al Rimini a fine novembre, potrebbe infatti ora succedere di nuovo. La Ternana è in liquidazione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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