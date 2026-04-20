La FIA ha introdotto nuovi limiti energetici per la Formula 1 in vista del Gran Premio di Miami. Le nuove regole riguardano la gestione dell’energia delle vetture, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e creare nuove sfide per i team e i piloti durante la gara. L’adeguamento delle regole è stato deciso poco prima dell’evento, con l’intento di migliorare il controllo e la stabilità delle monoposto in pista.

La FIA ha sancito nuovi regolamenti per la Formula 1 in vista del Gran Premio di Miami, intervenendo sulla gestione dell’energia per bilanciare sicurezza e competitività. L’accordo, raggiunto all’unanimità tra federazione, team e produttori di unità di potenza dopo un vertice decisivo tenutosi lunedì, punta a modificare il comportamento delle vetture durante le sessioni di qualifica e le fasi critiche della gara. Il tavolo tecnico ha riunito i vertici dei costruttori e i responsabili dei team per analizzare le criticità emerse nelle prime tre tappe del campionato. Nonostante alcune lamentele riguardanti l’andamento delle gare, la direzione presa non prevede stravolgimenti strutturali del regolamento, ma mirata ottimizzazione dei parametri tecnici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1 a Miami: nuovi limiti energetici per più sicurezza e sfida

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