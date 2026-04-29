È stata trovata senza vita nel suo letto l’ex promessa del settore giovanile del Milan. La scoperta è avvenuta nella casa di Trevisano, dove la moglie ha fatto l’allarme. La vittima, di nome Antonio Campione, aveva avuto una carriera nel settore giovanile del club milanese e ora si trovava in una fase successiva della vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare.

2026-04-29 09:58:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Antonio Campione vecchio Stella delle giovanili del Milan era trovato morto nel suo letto dalla moglie Elisa Zorzetto nella sua casa di Trevisano. L’ex calciatore è morto all’età di 44 anni a causa di “un evento medico improvviso durante la notte, che secondo quanto riferito ha portato ad un arresto cardiaco”. Antonio Campione Ha fatto parte delle giovanili del Milan negli anni ’90. dove era considerato un difensore con molta proiezione. Antonio Campion, ex stella delle giovanili del Milan, trovato morto a letto Dopo aver fallito il salto nel calcio professionistico, ha concentrato la sua carriera sul diritto, lavorando presso lo studio legale di Viale Cairoli.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Ex stella delle giovanili del Milan trovata morta a letto

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