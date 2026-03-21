Una donna di 85 anni è stata trovata morta nel suo letto in un appartamento di Poviglio, in via Repubblica. La donna presentava ustioni e la Procura ha aperto un'indagine per chiarire le cause del decesso. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze della scoperta. La scena e le condizioni della vittima sono al centro delle verifiche in corso.

Una pensionata di 85 anni è stata trovata priva di vita nel letto, in camera, nella sua abitazione di via Repubblica a Poviglio. Potrebbe trattarsi degli effetti di un malore improvviso, ma la magistratura reggiana ha disposto accertamenti in quanto i soccorritori hanno riscontrato su parte del corpo delle ustioni, di secondo e terzo grado, che avevano interessato in particolare schiena e fianco, poggiati su una copertina "scaldasonno". E’ accaduto ieri mattina presto, con l’allarme alla centrale operativa del 118 che è scattato verso le sette. E’ stato il figlio a fare scattare i soccorsi, quando a distanza, dalle telecamere interne che riprendono le stanze, non ha visto movimenti nell’abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pensionata trovata morta nel letto. Ma ha ustioni: Procura indaga

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