Ex Fiera per il Comune ci sarà un' isola urbana nel verde dove prima c' era un parcheggio

Il Comune ha annunciato che nell’area ex Fiera sarà realizzata un’isola urbana nel verde, al posto di un parcheggio. L’intervento prevede la piantumazione di 137 alberi, trasformando il Polo Young in uno spazio più verde e meno dominato dalle automobili. La modifica rappresenta un cambiamento rispetto alla configurazione precedente dell’area, che era principalmente dedicata alla sosta dei veicoli.

“Un totale di 137 alberi complessivi nell'area che faranno del Polo Young una vera isola urbana nel verde, in netta discontinuità con il passato, quando quello stesso spazio era in larga parte occupato dalla sosta delle automobili”.Si parla della riqualificazione dell'Ex Fiera e i concetti.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Camminata urbana "L'isola verde"Le Cascine sconosciuteLa camminata si inoltra nel parco per scoprire i segni naturalistici e architettonici che ne rivelano la storia e che parlano... Leggi anche: Inter Atalanta conferenza Chivu, ecco perché non ci sarà: non era mai successo prima che… Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Torna la tradizionale Fiera d’Aprile, 589esima edizione; Una nuova estate in Fiera: il parco urbano aprirà il 21 giugno VIDEO; RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici; Quando a Milano si andava tutti alla fiera Campionaria. Parco ex Fiera alla fase dei collaudi Sopralluogo di Autorità e Comune«È la domanda più ricorrente: quando riapre?». Il presidente dell’ Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Francesco Rizzo è impaziente, così come tantissimi messinesi. Il nuovo parco urbano ... lasicilia.it Un nuova estate in Fiera: il parco urbano aprirà il 21 giugno VIDEOMESSINA – Messina avrà presto un nuovo parco urbano. Nel giorno che segna l’inizio dell’estate, il prossimo 21 giugno, aprirà finalmente lo spazio riqualificato all’interno dell’ex Fiera. Sarà l’occas ... tempostretto.it La fiera nazionale del formaggio italiano ad Agnone dal 28 al 30 agosto con showcooking, masterclass e stand Servizio di Antonello Di Lella, montaggio Danilo Sergio #IoSeguoTgr - facebook.com facebook La Fiera Nazionale del Marrone vola a New York per ricordare i primi export di castagne negli Usa x.com