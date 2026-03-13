Inter Atalanta conferenza Chivu ecco perché non ci sarà | non era mai successo prima che…

Nella conferenza stampa che avrebbe dovuto presentare la partita tra Inter e Atalanta, Cristian Chivu non sarà presente. È la prima volta che accade, senza precedenti in questa stagione, e questo cambio di programma ha attirato l’attenzione. La partita è prevista per domani, ma l’allenatore non interverrà come di consueto, lasciando il posto a un'assenza inaspettata.

Inter Atalanta conferenza Chivu. Alla vigilia della sfida contro l’ Atalanta non ci sarà la consueta conferenza stampa di Cristian Chivu. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, questa scelta è una novità assoluta per quanto riguarda le partite di Serie A dell’ Inter seguite da settimana libera in termini di turni infrasettimanali, suscitando dunque sorpresa tra gli addetti ai lavori. La squadra arriva da una sconfitta nel Derby, che ha parzialmente riaperto il campionato, e l’assenza di una conferenza stampa sembra indicare un approccio più riservato da parte della società. Probabilmente, l’intento è quello di mantenere il focus sul prossimo impegno, evitando distrazioni esterne. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Chivu Inter, vigilia di campionato: ecco quando è fissata la conferenza prima dell’Atalantadi Redazione Inter News 24Chivu Inter, alla vigilia della 17ª giornata di Serie A il tecnico nerazzurro parlerà in conferenza stampa per presentare... Perché nella sconfitta della Juventus a Cagliari si è visto qualcosa che non era mai successo primaLa Juventus ha perso 1-0 a Cagliari, nonostante un dominio certificato dai numeri: 21 tiri in porta e 78 percento di possesso palla. LIVE: ATALANTA - INTER 0-1 Postpartita Contenuti utili per approfondire Inter Atalanta Temi più discussi: Milan-Inter, alle 14:15 la conferenza stampa di Chivu; Diretta Inter-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Chivu verso il derby Milan-Inter: Due risultati su tre? Speculare non fa per noi; Calhanoglu: l'esito degli esami e i tempi di recupero. Perché Chivu non parla in conferenza prima di Inter-Atalanta: nessun incontro con la stampa per il tecnicoIl tecnico dell'Inter non sarà presente in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti prima di Inter-Atalanta: il motivo dell'assenza di Chivu. Pubblicità L'Inter si prepara a tornare in ... goal.com Inter, niente conferenza di Chivu. Non era ancora successo che club e allenatore…Alla vigilia della gara contro l'Atalanta, non ci sarà la conferenza stampa del tecnico nerazzurro ... msn.com #Zazzaroni: "L' #Inter è stanca, ma l' #Atalanta ha preso un po' di pere dal #Bayern, quindi non mi pare sia al massimo della condizione, anche psicologica. Io credo lo scudetto sia dell'Inter, vediamo come reagirà" x.com Inter-Atalanta, i numeri della sfida I precedenti recenti raccontano una tendenza molto chiara a favore dei nerazzurri. L’Inter arriva alla sfida con una serie impressionante contro la squadra di Gasperini: • 9 vittorie consecutive contro l’Atalanta • porta inviolata - facebook.com facebook