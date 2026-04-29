Ex Cinema Aurora mercoledì 29 aprile il Giardino filosofico con Lamberto Giannini

Mercoledì 29 aprile alle 21.15 si terrà all’Ex Cinema Aurora un appuntamento del Giardino Filosofico. La serata sarà dedicata a un incontro con il professore Lamberto Giannini, che presenterà il suo intervento nel contesto dell’evento. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà in una cornice che unisce cultura e discussione filosofica. La partecipazione è gratuita e senza prenotazione.

Mercoledì 29 aprile, alle 21.15 all'Ex Cinema Aurora, torna il Giardino Filosofico con il professor Lamberto Giannini. Al centro dell'incontro il pensiero di Herbert Marcuse. Filosofo appartenente alla scuola di Francoforte, Marcuse è considerato l'ispiratore del '68. Riflette sulla repressione.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ex Cinema Aurora, mercoledì 8 aprile il "Giardino filosofico" con Lamberto Giannini FEFF 28: Tra dramma sociale e il grande cinema d’azione. Mercoledì 29 aprileLa giornata di oggi è una testimonianza della varietà di accenti e sfumature che contraddistingue il FEFF. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: In anteprima a Palermo La Salita, al Cinema Aurora anche il regista e gli attori protagonisti; Tricase | Angelo Amaro con Sempre Peggio; L’emozione di Aurora Quattrocchi: Mi sono messa in mano alla vita, se la rispetti ti aiuta; Aurora Vuillerminaz, la partigiana Lola, rivive nel corto di Chiara Zoja. Jesolo, ex cinema Aurora variante approvata: sì all'abbattimentoJESOLO - Variante 16 al Piano degli interventi: approvato anche l'aggiornamento della proposta di pianificazione. È il risultato della votazione del Consiglio comunale sull'intervento che prevede ... ilgazzettino.it Jesolo, dalle macerie dell'ex cinema Aurora nasce il nuovo residence in via Altinate: via libera dalla RegioneJESOLO - Passo in avanti per la variante 16 al Piano degli Interventi. Parere favorevole dalla Regione per l'intervento che prevede l'abbattimento dell'ex cinema Aurora a Jesolo Paese e la ... ilgazzettino.it Un nuovo originale appuntamento martedì 28/04 alle 21.00 All' Ex Cinema Aurora un nuovo appuntamento di : Un viaggio nella plurisecolare storia dei facchini, che nel Novecento diventeranno i portuali. Attraverso le storie - facebook.com facebook