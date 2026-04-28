Mercoledì 29 aprile al FEFF si svolge una giornata dedicata a due generi distinti: il dramma sociale e il grande cinema d’azione. La programmazione propone film che affrontano tematiche di attualità e storie più dinamiche e spettacolari. La giornata riflette la varietà di stili e approcci che caratterizzano l’evento cinematografico, offrendo al pubblico un panorama diversificato di proposte e linguaggi narrativi.

La giornata di oggi è una testimonianza della varietà di accenti e sfumature che contraddistingue il FEFF. Troviamo in primo luogo il dramma sociale, con il filippino Midnight Girls (ore 10.30, anteprima mondiale ), sulle donne che sono emigrate dalle Filippine in Giappone e lo stigma che le denigra, e con il dramma LGBTQ+ giapponese Tiger (ore 14.00, anteprima europea), sulla vita di un massaggiatore nel mondo dei massaggi gay che spera di inserirsi nel circuito del cinema porno nella metropoli, ma al contempo deve occuparsi della sorella, la nipotina e il padre ammalato nella città d’origine in campagna. Ancora il dramma sociale e lo smarrimento individuale nel restauro dell’importante film taiwanese Connection by Fate, di Wan Jen, del 1998 (ore 14.🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - FEFF 28: Tra dramma sociale e il grande cinema d’azione. Mercoledì 29 aprile

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