Ex Cinema Aurora mercoledì 8 aprile il Giardino filosofico con Lamberto Giannini

Mercoledì 8 aprile alle 21.15 si terrà all'Ex Cinema Aurora l'appuntamento con il

Mercoledì 8 aprile, alle 21.15 all'Ex Cinema Aurora, torna Il giardino filosofico con il professor Lamberto Giannini. Al centro dell'incontro gli autori francesi Camus e Foucault. Camus mette in evidenza l'assurdità della vita dell'uomo che cerca delle risposte nell'universo, un universo che non è interessato all'uomo ed esprime soltanto vuoto. La sfida rivoluzionaria è accettare l'assurdità dell'esistenza come fa Sisifo e la sfida è immaginarlo felice. Foucault, invece, mette in evidenza la trasformazione del potere che è diventato un biopotere che controlla l'uomo, in modo apparentemente meno cruento, dalla nascita alla morte. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Temi più discussi: Al Cinema Aurora la proiezione di quattro cortometraggi, alla regia i docenti di Piano Focale; Il Giardino Filosofico torna all’Ex Cinema Aurora: Camus e Foucault a confronto; 'Aurora Giovinazzo': tra fragilità e forza, crescere attraverso il cinema; Pif lunedì presenta il suo film a Palermo.

Ex Cinema Aurora, mercoledì 8 aprile il Giardino filosofico con Lamberto GianniniMercoledì 8 aprile, alle 21.15 all'Ex Cinema Aurora, torna Il giardino filosofico con il professor Lamberto Giannini. Al centro dell'incontro gli autori francesi Camus e Foucault. livornotoday.it

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Al cinema Aurora si mangia pure! (Dolci ovviamente). #chedioperdonaatutti - facebook.com facebook