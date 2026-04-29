Un uomo arrestato in Spagna è stato estradato in Italia nell’ambito di un procedimento legato a un caso di omicidio. Si tratta di un ex banchiere che è stato strangolato e successivamente gettato da un bambino a Milano. Il figlio dell’arrestato, coinvolto nel sequestro di persona aggravato dalla morte della vittima, è stato anch’egli estradato e si trova ora nel paese.

Si è completata la procedura di estradizione per Igor Adarich, arrestato in Spagna per sequestro di persona aggravato dalla morte della vittima. Il 34enne è accusato di aver costretto il padre Alexander Adarich a trasferire 250mila euro, di averlo strangolato e infine gettato da una finestra di un b&b di Milano lo scorso 23 gennaio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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