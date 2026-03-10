Un ex banchiere è stato trovato morto dopo essere stato gettato dalla finestra di un bed and breakfast a Milano. La polizia ha accusato il figlio della vittima, che avrebbe strangolato e ucciso il padre prima di gettarlo dal quarto piano. L'indagine è in corso e sono stati eseguiti i rilievi sul luogo dell’accaduto.

Sarebbe stato strangolato e ucciso e poi, una volta morto, gettato dal quarto piano di un b&b a Milano: è questo quanto accaduto all'ex banchiere Alexander Adarich, per il cui omicidio è accusato il figlio Igor Adarich. 🔗 Leggi su Fanpage.it

