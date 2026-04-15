Eventi a Napoli appuntamenti da venerdì 17 a domenica 18 aprile 2026

A Napoli e in Campania il fine settimana dal 17 al 19 aprile 2026 vedrà una serie di appuntamenti tra visite guidate, spettacoli, mostre, eventi teatrali, aperture di musei e concerti. Sono previste anche anteprime cinematografiche e altre iniziative culturali che coinvolgono cittadini e visitatori. Le attività si svolgeranno in diversi luoghi della città e della regione, offrendo un ricco programma di intrattenimento e cultura per tutti i gusti.

Scopri tutti gli eventi nel weekend da venerdì 17 a domenica 19 aprile 2026 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti e le ultime novità del cinema. “Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli”: 54 appuntamenti gratuiti per 13 Itinerari turistici religiosi alla scoperta di testimonianze dell’opera di donne straordinarie nei luoghi di culto, cultura e accoglienza. Tutti gli appuntamenti con il calendario degli itinerari. Dal 5 marzo al 1 novembre 2026. Il prossimo 18 aprile segnerà una data storica per la città con la riapertura del cimitero delle Fontanelle, uno dei siti più densi di fascino e mistero della cultura partenopea.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Eventi a Napoli, appuntamenti da venerdì 17 a domenica 18 aprile 2026 Centrale Sport #10 | Cesena in crisi, Forlì Basket Salvo e Anteprima WEC Imol Notizie correlate Eventi a Napoli, appuntamenti da venerdì 10 a domenica 12 aprile 2026Scopri tutti gli eventi nel weekend da venerdì 9 a domenica 12 aprile 2026 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei,... Eventi a Napoli, appuntamenti da non perdere da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2026Scopri tutti gli eventi nel weekend da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2026 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vedi Napoli e poi mangia – Edizione 2026; Cosa fare a Napoli dal 13 al 18 aprile 2026: eventi, mostre e concerti da non perdere; Cosa fare a Napoli questo weekend con i bambini (18-19 aprile); Cosa fare nel weekend dal 9 al 12 aprile a Napoli. Eventi a Napoli, appuntamenti da venerdì 10 a domenica 12 aprile 2026Cento eventi sportivi, competitivi e non, per oltre 20 discipline: sono i numeri che raccontano la straordinaria sfida di Napoli Capitale Europea dello Sport ... 2anews.it Eventi a Napoli, appuntamenti Pasqua e Pasquetta da venerdì 3 a lunedì 6 aprile 2026Pasqua al Jambo, in programma dal 28 marzo al 4 aprile 2026 nel Centro commerciale Jambo (Trentola Ducenta, Caserta), il più importante bene confiscato alla ... 2anews.it SSC Napoli - facebook.com facebook Inaugurato oggi il nodo territoriale di #Napoli del #BiodiversityGateway, nato dalla collaborazione tra @CnrIsmar e @SznDohrn, in sinergia con il @ComuneNapoli cnr.it/it/news/14281 @GaeManfredi @nbfc_italy #biodiversità #biodiversitàmarina #GolfodiN x.com