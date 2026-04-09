Eventi a Napoli appuntamenti da venerdì 10 a domenica 12 aprile 2026

A Napoli e in Campania si svolgono numerosi eventi tra venerdì 10 e domenica 12 aprile 2026. Durante il fine settimana sono in programma visite guidate, spettacoli teatrali, mostre, concerti, aperture di musei e proiezioni cinematografiche. La città si anima con diverse attività culturali e ricreative, offrendo agli abitanti e ai visitatori un ricco calendario di appuntamenti per tutti i gusti.

Scopri tutti gli eventi nel weekend da venerdì 9 a domenica 12 aprile 2026 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti e le ultime novità del cinema. Vedi Napoli e poi Mangia, rassegna di 20 appuntamenti di show cooking e 6 concerti. Ingresso gratuito La quarta edizione della rassegna “Vedi Napoli e poi Mangia” si svolgerà dal 26 marzo al 3 maggio. 20 appuntamenti con la direzione artistica e la curatela scientifica di Marino Niola: racconti, show cooking e performance musicali alla scoperta della storia e della cultura di Napoli attraverso le pietanze tipiche e internazionali. Completano il programma 6 concerti nelle chiese. 🔗 Leggi su 2anews.it

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