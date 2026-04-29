evasione e spaccio due arresti

Nella giornata di domenica, i carabinieri hanno portato a termine due operazioni che hanno portato all’arresto di due persone. Le operazioni, condotte in momenti diversi, sono parte di un’attività di controllo del territorio volta a contrastare il fenomeno dell’evasione e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni hanno coinvolto diverse aree della città, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza locale.

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri che domenica hanno eseguito due arresti nell’ambito di operazioni distinte. In un primo intervento, nel primo pomeriggio di domenica, i militari della stazione di Ferrara hanno rintracciato e arrestato per evasione un 26enne che, nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare, si era allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. Dopo gli accertamenti del caso, il giovane è stato ricollocato al proprio domicilio su disposizione dell’autorità giudiziaria. Dopo qualche ora, sempre in città, il personale della sezione Radiomobile ha arrestato in flagranza un 32enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Spaccio di droga, evasione e non solo: scattano denunce a Bagheria

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