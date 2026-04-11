Sassari e Ossi caccia ai fuggitivi | due arresti per evasione

A Sassari e Ossi, i carabinieri hanno arrestato due persone accusate di evasione. Uno degli uomini, in regime di arresti domiciliari dal 9 marzo, è stato fermato mentre si trovava lontano dalla propria abitazione senza una ragione valida. L’intervento delle forze dell’ordine si è concentrato sulla ricerca di soggetti che si erano allontanati dai domiciliari, portando all’arresto di entrambi.

I militari della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Sassari hanno intercettato un uomo che, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 9 marzo scorso, si era allontanato senza alcun motivo legittimo dalla propria abitazione. L’intervento avviene in una giornata segnata da una doppia segnalazione di evasione nel territorio locale: poco prima, infatti, le forze dell’ordine avevano rintracciato un altro individuo che aveva abbandonato la propria dimora per recarsi in una pizzeria situata ad Ossi. Il controllo territoriale tra Ossi e Sassari. La gestione delle misure restrittive sul territorio ha protagonisti due episodi distinti ma collegati dalla medesima tipologia di illecito, avvenuti a breve distanza di tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari e Ossi, caccia ai fuggitivi: due arresti per evasione Incidente dopo inseguimento da Macerata a Spoleto: feriti due carabinieri e una donna. Caccia a tre fuggitiviMacerata, 3 marzo 2026 – Una corsa a folle velocità, nata per sfuggire a un posto di blocco dopo un colpo andato male, si è trasformata in un grave... Incidente dopo folle inseguimento da Macerata a Spoleto: feriti due carabinieri e una donna. Caccia a tre fuggitiviMacerata, 3 marzo 2026 – Una corsa a folle velocità, nata per sfuggire a un posto di blocco dopo un colpo andato male, si è trasformata in un grave...