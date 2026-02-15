Macerata smantellata centrale di spaccio | 50 grammi di droga sequestrati e due arresti per detenzione e spaccio

A Macerata, la polizia ha smantellato un laboratorio di spaccio, sequestrando 50 grammi di droga e arrestando due persone. La scoperta è avvenuta durante una serie di controlli in alcune zone della città, dove gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento.

Macerata Sotto Assedio: Smascherata una Centrale di Spaccio, Due Arresti e un Allarme per la Sicurezza Urbana. Macerata, 14 febbraio 2026 – Un'operazione della Polizia di Stato ha portato all'arresto di un uomo di 46 anni, residente in città, e di un cittadino nigeriano di 29 anni, accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento, scaturito da segnalazioni dei cittadini e da un'attenta attività di monitoraggio, ha svelato una fiorente attività di vendita di droga nella periferia maceratese, con il sequestro di oltre 50 grammi tra cocaina, metanfetamine e hashish. Un Blitz nella Periferia: Dalle Segnalazioni alla Scoperta della Droga.